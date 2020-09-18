Россиянин надругался над тремя мальчиками за три дня

В Новосибирской области арестован подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера над тремя мальчиками. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает «Тайга-Инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 20-летний россиянин за три дня надругался над тремя школьниками 2010 года рождения. Преступления он совершил в лесу около села Кожурл Убинского района.

Возбуждено уголовное дело. По информации источника, задержанный дал признательные показания. Ранее он бы судим за кражу.

14 сентября сообщалось, что в пятизвездочном отеле в Турции надругались над российской школьницей. 15-летняя россиянка заявила, что официант пришел к ней в номер и начал ее домогаться. Семья пострадавшей обратилась к персоналу гостиницы с просьбой вызвать сотрудников правоохранительных органов, но, по их словам, администрация всячески попыталась скрыть произошедшее, чтобы не навредить репутации отеля.