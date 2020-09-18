Российские ученые изучат иммунитет картофеля для его выращивания в Арктике

Ученые Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) до конца года проведут исследование процессов формирования иммунитета у картофеля для совершенствования технологии его выращивания в Арктике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Цель нового проекта — заглянуть глубже и выяснить, какие механизмы включаются при выработке иммунитета картофеля, как именно формируется его "память" на химический сигнал и насколько она долгосрочна», — сказано в сообщении.

Согласно плану работы, растение получит «нагрузку» в виде хлоридного загрязнения в несколько раз больше, чем обычно встречается в окружающей среде. После этого пройдет анализ суточной динамики и изменений на молекулярно-генетическом уровне. Таким образом исследователи поймут, какие образцы лучше противостоят стрессу, смогут подобрать оптимальные схемы обработки и прививки растений, уменьшить их частоту и продолжительность, а также улучшить адаптацию растений в условиях загрязненной почвы, нехватки солнца и тепла, засаживать ранее не использованные территории.

В прошлом году аграрии в очередной раз засадили Полярный круг картошкой и собрали 400 тонн урожая. Это на 50 тонн больше, чем в 2018 году.