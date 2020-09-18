Якутский фильм получил главный приз «Кинотавра»

Гран-при 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр» получил якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я в шоке. Якутское кино впервые на "Кинотавре", и сразу Гран-при, мы в шоке», — заявил Давыдов.

Исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай также получила приз за лучшую женскую роль. Получая награду, актриса посетовала, что режиссер не разрешил ей в исполнить песню в фильме, в итоге она спела со сцены Зимнего театра в Сочи.

Лучшим актером члены жюри посчитали Владимира Онохова, который сыграл в фильме «Китобой». Создатель картины Филипп Юрьев получил награду за лучшую режиссуру.

Награда за лучшую музыку досталась фильму «Человек из Подольска» Семена Серзина. За самую удачную операторскую работу отмечена картина «Трое» Анны Меликян.

Ранее стало известно, что российского режиссера и актера Александра Молочникова заподозрили в заражении коронавирусом гостей «Кинотавра». На мероприятии Молочников контактировал с большим количеством звезд, а позднее рассказал, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

Российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи был перенесен на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Церемония закрытия прошла в пятницу, 18 сентября.