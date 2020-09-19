Мужчина лишился пениса из-за плотоядных бактерий и решил засудить врачей

В Австралии 70-летний мужчина лишился пениса после того, как подхватил в больнице инфекцию, вызванную плотоядными бактериями, и решил засудить лечивших его врачей за халатность. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, житель города Шеппартон, штат Виктория, Уэйн Гранди (Wayne Grundy) попал в больницу в апреле 2018 года. Мужчина оставался в медучреждении в течение недели и за это время заразился некротическим фасциитом.

При этом, по его словам, врачи не смогли адекватно оценить опасность его состояния и своевременно не приняли необходимых мер. В частности, пациенту не сразу назначили антибиотики, также его не перевели в другое медучреждение — Королевскую больницу Мельбурна, где он мог пройти специализированное лечение. В результате заболевание начало прогрессировать, и медикам пришлось ампутировать мужчине половой член. Кроме того, после случившегося у австралийца развилось посттравматическое стрессовое расстройство и обострилась депрессия.

Как отмечает Daily Mail, мужчина подал в суд иск против больницы. Он надеется, что ему возместят все медицинские расходы, а также компенсируют моральный ущерб. В самом медучреждении данный иск пока никак не прокомментировали.

В мае сообщалось, что жительница США пережила ампутацию ноги и лишилась мышцы на руке после того, как заразилась некротическим фасциитом.