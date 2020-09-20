Ефремова простила мать погибшего в ДТП

Актера Михаила Ефремова простила мать Сергея Захарова, погибшего в устроенном им ДТП. Об этом женщина заявила изданию «Собеседник».

Мария Ивановна Захарова живет в селе Кузьминском. Сергей был ее младшим сыном, теперь о ней заботится старший сын Валерий. По ее признанию, накануне смерти Сергея ей было плохо.

Она простила Ефремова. «Ну, все равно, что уж теперь поделаешь... Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», — сказала Захарова. Она жалеет артиста и считает наказание в восемь лет слишком строгим.

По ее словам, к ней никто из представителей Ефремова не обращался и помощь не предлагал.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться