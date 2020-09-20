Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже разработок

Конструктор ракетной и космической техники, создатель ракетного комплекса с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» Герберт Ефремов ответил на слова президента США Дональда Трампа о краже Россией разработок. Об этом сообщает «Российская газета».

Ефремов уточнил, что Трамп считает своего предшественника на посту президента Барака Обаму виновным в передаче Москве секретных технологий. «Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком», — добавил он.

Ранее, 19 сентября, Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвукового оружия у администрации Обамы. По его словам, после получения секретных данных Москва смогла создать «супер-пупер-гиперзвуковую» ракету. Трамп добавил, в настоящее время у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.

В январе 2018 года Ефремов сообщил о проблемах в создании гиперзвукового оружия. По его словам, разработчикам такого вида вооружений предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. Для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими, отметил конструктор.