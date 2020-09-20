В Южной Корее поймали захотевшего вернуться перебежчика из КНДР

В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР, захотевшего вернуться обратно. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Мужчина сбежал из Северной Кореи в 2018 году и поселился в Сеуле. 17 сентября его поймали в приграничном районе, при нем нашли четыре мобильных телефона.

Причина, по которой перебежчик решил вернуться на родину, неизвестна, ведется следствие. Агентство напоминает, что въезд в КНДР без разрешения Сеула запрещен законом о национальной безопасности.

Информация об «обратных» перебежчиках начала актвно тиражироваться после того, как 26 июля власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране. Тогда выяснилось, что человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в КНДР 19 июля со стороны Южной Кореи.