Вирусолог спрогнозировал всплеск заражений коронавирусом в России

Всплеск заражений коронавирусом может произойти в России к концу осени. Такой прогноз сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, пока в стране наблюдается незначительный рост числа инфицирований, однако через несколько месяцев ситуация, скорее всего, изменится.

«Я думаю, что повышение заболеваемости у нас, конечно, будет, но позже. Сейчас увеличивается заболеваемость, но это не такое значительное увеличение. Я думаю, что нам стоит ждать повышения заболеваемости где-то к ноябрю-декабрю», — заявил Альтштейн.

Он также отметил, что пока ждать возобновления строгих карантинных мер россиянам не стоит, поскольку оснований для их введения нет. При этом эксперт призвал активнее пропагандировать среди жителей страны рекомендации, которые позволяют снизить число новых случаев заражения: мытье рук, ношение масок и самоизоляцию.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев удивился небольшому росту количества заражений коронавирусом в России. В то же время он отметил, что россияне слабо соблюдают противоэпидемические меры.