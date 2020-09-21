Бизнесмены отказались вставлять чипы и поддержали чипирование сотрудников

Три четверти руководителей бизнеса в Европе и США верят в эффективность чипирования сотрудников, а две трети самих сотрудников считают, что к 2035 году, когда технология станет доступна, «киборги» получат преимущество на рынке труда. Об этом со ссылкой на исследование компании Citrix сообщает CNN.

При этом бизнесмены отказались бы чипироваться сами — пойти на такой шаг готовы менее трети участников исследования. Что касается сотрудников, то лишь 57 процентов не против имплантации чипов, но только в том случае, если они будут уверены, что это безопасно и повышает производительность. Однако лишь 43 процента работников настроены к чипированию позитивно.

В совокупности 72 процента опрошенных глав и управляющих компаний и сотрудников полагают, что к 2030 году основной доход их организации будет приносить искусственный интеллект. 60 процентов сотрудников считают, что постоянная работа для людей в 2030 году станет редкостью. Вместе с тем 70 процентов бизнесменов указали, что пандемия коронавируса заставила их больше ценить сотрудников.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск, являющийся одним из сторонников вживления чипов, в августе указал, что в первые годы чипирование будет очень дорогим, но затем цена снизится до нескольких тысяч долларов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему негативно. При этом 42 процента из тех, кто знаком с идеей, считают, что электронные устройства в тело человека можно внедрить незаметно.