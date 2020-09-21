Популярная у россиян страна отправит мусорящим туристам отходы по почте

Власти Таиланда, популярной среди россиян страны, придумали новый способ борьбы с загрязняющими природу туристами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр окружающей среды Варавут Силпа-арч (Varawut Silpa-arch).

Теперь каждый посетитель национального парка Кхауяй должен будет оставлять данные о фактическом адресе проживания. Если сотрудники заметят, что турист выбросил мусор вне урны и специальных контейнеров, отходы соберут и отправят путешественнику по почте.

Глава ведомства, в частности, опубликовал фотографию коробки с мусором, который собрали на территории парка. Помимо отходов в ней лежит записка со словами: «Вы забыли это в Кхауяй».

Таким образом власти страны решили бороться с туристами, которые мусорят в национальном парке. При этом Силпа-арч в своем посте напомнил, что за подобное нарушение предусмотрено наказание — тюремное заключение сроком до пяти лет и крупный штраф, сумма которого может достигать 22 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Ранее в августе отдыхающие в Ялте россияне пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах. По словам туристов, в центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В связи с этим популярный крымский курорт выглядит неухоженным, везде стоит неприятный запах, роятся насекомые, а процедуры по дезинфекции проводятся редко.