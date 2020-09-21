Солистка Little Big подверглась травле из-за внешности

Солистка Little Big Соня Таюрская подверглась травле из-за своей внешности. Девушка опубликовала пост об этом в своем Instagram-аккаунте.

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Таюрская отметила, что, читая комментарии к своим публикациям, «пребывает в адском шоке». «Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка, и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут — жирная, иди худей, другие — зачем так похудела, раньше было лучше», — пожаловалась певица.

Солистка Little Big пояснила, что она «абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости». По словам девушки, подписчикам стоит писать комментарии, связанные с ее творчеством. «Все, что касается моей внешности и личности жизни, оставьте мне», — уточнила Таюрская.

Ранее Таюрскую затравили в социальных сетях после новости о разводе лидера группы Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой. Подписчики считали, что солистка стала причиной их разрушенного брака.