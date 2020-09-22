Украинский мэр поклялся на Библии в непричастности к коррупции

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что непричастен к коррупционным схемам с укладкой плитки в городе. Об этом сообщает УНИАН.

Градоначальник достал Библию после вопроса журналиста, кто является автором идеи укладки серой плитки в Николаеве. Он ответил, что ждал этого вопроса и поэтому взял с собой Библию, и кладет «книгу» на стол.

«Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки. Я никогда не позволял себе использовать свое служебное положение, чтобы свои фирмы или еще какие-то компании использовать за бюджетные средства. Аминь», — заявил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко унаследовал более 100 миллионов гривен от отца-пенсионера. По завещанию отца Атрошенко получил 138 миллионов гривен (5 170 903 доллара) и жилой дом площадью 783,1 квадратного метра и стоимостью 6 900 826 гривен (258 576 долларов).

Отец градоначальника Анатолий Атрошенко скончался 14 декабря 2019 года в возрасте 79 лет. Более 25 лет он работал инженером на Черниговском радиоприоборном заводе, а с 1994-го по 2008 год — на Чернобыльской АЭС. В 2010 году Анатолий Атрошенко вышел на пенсию.