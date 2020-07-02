Украинский мэр унаследовал миллионы долларов от отца-пенсионера

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко унаследовал более 100 миллионов гривен от отца-пенсионера. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах чиновника.

По завещанию отца Атрошенко получил 138 миллионов гривен (5 170 903 доллара) и жилой дом площадью 783,1 квадратного метра и стоимостью 6 900 826 гривен (258 576 долларов).

Отец градоначальника Анатолий Атрошенко скончался 14 декабря 2019 года в возрасте 79 лет. Более 25 лет он работал инженером на Черниговском радиоприоборном заводе, а с 1994 по 2008 год — на Чернобыльской АЭС. В 2010 году Анатолий Атрошенко вышел на пенсию.

Ранее сообщалось, что в декларации лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!