Описаны последние часы жизни ведущего «Русского лото»

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов чувствовал себя плохо еще до репетиции программы. Последние часы жизни ведущего описала генеральный продюсер производящей программу компании «Ценарий» Светлана Трубникова, передает «Пятый канал».

По ее словам, Борисов сам отказался от госпитализации, когда вызванная коллегами скорая приезжала к нему в первый раз. Накануне смерти Борисов прилетел в Москву из Казани, где читал лекции студентам. На съемки «Русского лото» в субботу, 19 сентября, он приехал на своей машине — за рулем.

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Как рассказала Трубникова, команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала.

Ранее сестра Михаила Борисова Нина предположила, что не обращать внимание на плохое самочувствие ее брату посоветовали коллеги с телевидения. Она поделилась версией, что Михаила Борисова могли заставлять работать все последние дни, несмотря на недомогание.

Ведущий «Русского лото» скончался на 72-м году жизни при транспортировке из одной больницы в другую. Причиной смерти Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Он начал испытывать недомогание еще за несколько дней до госпитализации, однако за медицинской помощью не обращался. К моменту поступления ведущего в больницу у него было поражено до 75 процентов легких.