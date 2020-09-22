«Душераздирающее» видео с одиноким котом растрогало пользователей сети

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Пользовательница TikTok по имени Алекса установила в квартире камеру, чтобы следить за своим котом, пока ее нет дома. Вернувшись после очередной вечеринки, девушка увидела впечатляющую сцену на видео, пишет Bored Panda.

Оказалось, что как только одинокий кот видит машину Алексы в окне, он моментально подбегает к двери и начинает ее царапать, громко мяукая. По мнению хозяйки, это свидетельствует о том, что питомец слишком сильно скучал без нее.

«Это было душераздирающе! Мы скоро хотим завести еще одну кошку, чтобы в будущем у него была компания», — цитируют Алексу журналисты. Пользователей сети растрогало то, как кот скучал без своей хозяйки. В комментариях они назвали поведение животного милым и пожелали Алексе поскорее завести второго питомца.

В середине сентября стало известно о смерти известного японского кота по кличке Набико, который прославился благодаря мему «Длиннокот». Животному было 18 лет.