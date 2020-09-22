Россию обязали выплатить тысячи евро жаловавшемуся на пытки чеченцу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию уроженцу Чечни Муслиму Чудалову, пожаловавшемуся на пытки, и его матери Табарик Чудаловой. Об этом сообщается на сайте судебного органа.

ЕСПЧ указал российскому государству на неэффективность расследования издевательств и несправедливость уголовного преследования Чудалова, признал правительство виновным в нарушении конвенции против пыток и постановил выплатить 67,6 тысячи евро (чуть более шести миллионов рублей) пострадавшему и 2 тысячи евро (180 тысяч рублей) — его матери. Эти средства российские власти обязаны перечислить в течение трех месяцев.

Из жалобы Чудаловых, направленной в ЕСПЧ, следует, что с 8 января по 18 июня 2015 года сотрудники Ленинского РОВД Грозного посредством пыток заставляли мужчину сознаться в нападениях на военнослужащих. В заявлении утверждалось, что полицейские надели на Чудалова черный пакет, подключили к его ушам провода и, вынуждая признаться в преступлениях, пропускали через его тело ток. Они также били мужчину дубинкой по почкам. В результате он согласился подписать бумаги.

Однако на этом пытки не закончились. По словам Чудаловых, на следующий день полицейские требовали от мужчины подписать новые документы, избивая его переносной электроплиткой. Всего, как утверждается, он подписал более десяти признательных показаний в убийствах, нападениях на силовиков, незаконном хранении оружия и взрывчатки.

По данным «Кавказ.Реалии», в настоящее время Чудалов отбывает наказание в исправительной колонии №4 (ИК-4) Саратовской области, а его мать живет в Грозном.