Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания. Ее слова в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» передает ТАСС.

Как рассказала Драпкина, всего было выделено три заболевания: артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. «Сколько бы публикаций не было, эти три лидируют», — отметила она. Кроме того, усугублять влияние коронавируса могут хронические обструктивные болезни легких.

Специалист также подчеркнула, что для защиты от инфекции необходимо понимать, что может ее отяготить. Помимо перечисленных заболеваний она напомнила о факторе возраста.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, наличие которых является абсолютным противопоказанием для прививки от коронавируса. В частности, запрет распространяется на пациентов, которые принимают иммунодепрессивные препараты, а также на тех, кто имеет воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку и системные заболевания крови.