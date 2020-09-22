Добровинский рассказал о давлении на мать погибшего в ДТП ради прощения Ефремова

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о давлении журналистов на его подзащитную. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По словам юриста, на прошлой неделе к Марии Ивановне, матери погибшего Сергея Захарова, приходили представители «одного известного СМИ» и, воспользовавшись состоянием 86-летней женщины, вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова.

Добровинский добавил, что члены семьи Захарова просят журналистов прекратить манипулировать ими ради создания «псевдоновостей».

20 сентября о прощении Ефремова сообщало издание «Собеседник». Журналисты заявляли, что женщина «жалеет артиста и считает наказание в восемь лет слишком строгим».

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Артист, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор.