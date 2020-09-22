Российский диетолог сравнила пользу от соков и смузи

Польза от смузи превосходит пользу от соков, поскольку во время приготовления второго из фруктов и овощей пропадает витамин C и клетчатка. Об этом рассказала российский диетолог Инна Шустер в разговоре с изданием «Росбалт».

«Во время приготовления сока овощ или фрукт разделяется на две части — жмых и сок. (...) Кроме того, когда человек выпивает сок, у него сильно повышается уровень сахара в крови, что, например, для диабетиков очень опасно», — пояснила диетолог.

Смузи, по ее словам, полезнее, поскольку в них содержатся витамины и минералы не только из мякоти плодов, но и из соединительной ткани и кожуры. Также при приготовлении смузи можно смешивать овощи, фрукты, злаки и другие полезные продукты.

Ранее врачи-диетологи дали россиянам рекомендации по изготовлению и употреблению смузи. Диетолог Маргарита Королева советует отдавать предпочтение овощным смузи, а не фруктовым, с обязательным добавлением листьев салата, огурцов, сельдерея, а также сока лайма или лимона, нерафинированного оливкового или льняного масла. В свою очередь врач-диетолог Сергей Обложко назвал самым оптимальным вариантом смешанные смузи с содержанием как овощей, так и фруктов, поскольку они несут в себе одновременно как пользу, так и сладость.