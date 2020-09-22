Обнаружен способ предотвратить заражение коронавирусом

Международная группа ученых во главе с Бристольским университетом (Великобритания) обнаружила структуру в коронавирусном S-белке, которую можно использовать для предотвращения заражения SARS-CoV-2 и развития тяжелой формы COVID-19. О потенциальном новом способе борьбы с патогеном сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи использовали электронную криомикроскопию для подробного изучения строения S-белка на уровне атомов. Это соединение, также называемое белком-«шипом», находится на поверхности вируса и связывается с рецепторами ACE2, находящимися на поверхности человеческих клеток, что позволяет вирусу проникнуть внутрь и начать репликацию, вызывая повреждения тканей. На основе анализа полученных данных была выведена трехмерная структура белка.

Ученые обнаружили, что S-белок содержит «карман», в котором присутствует молекула линолевой кислоты — жирной кислоты, участвующей во многих клеточных функциях, включая воспалительные реакции и развитие иммунной реакции. Она также играет роль в тяжелой форме COVID-19, характеризующейся системным воспалением, острым-респираторным дистресс-синдромом и пневмонией.

По словам ученых, открытие позволит найти небольшие молекулы, которые будут эффективно блокировать карман, нарушая структуру S-белка и делая его нефункциональным. Подобная стратегия была успешно использована в борьбе против риновируса, вызывающего простуду.