Медведи вернулись в Чернобыльскую зону впервые за сто лет

Впервые за сто лет в Чернобыльскую зону вернулись медведи. Кроме того, там растет популяция волков и рысей, пишет BBC.

Такое явление может связано с тем, что на территории больше не живут люди. Кроме того, там прекратилась сельскохозяйственная деятельность, полагает исследователь Чернобыльской зоны Сергей Гащак.

«Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их еще не много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории», — пояснил специалист. Он также отметил, что численность популяции зверя установить невозможно.

Когда в зоне появились медведи, волки и рыси стали конкурировать с ними за определенные зоны охоты. Волкам зачастую не удается раздобыть себе еду, поэтому были случаи, когда эти хищники питались яблоками.