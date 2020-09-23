Китай разрешит въезд некоторым иностранцам

Китай разрешит въезд некоторым иностранным гражданам. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

С 28 сентября иностранцы, у которых есть разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и «с целью воссоединения», смогут пересечь границу. Отмечается, что им не нужно будет обращаться за оформлением виз. Приезжающие в Китай обязаны строго соблюдать противоэпидемиологические правила, подчеркивается в сообщении.

Если срок действия временного вида на жительство иностранного гражданина истек в период с марта 2020-го, когда Пекин закрыл границы, по настоящее время, то он может обратиться в диппредставительства страны и подать заявление на визу — но только в том случае, если цель приезда в страну не изменилась.

С 28 марта китайский МИД запретил въезд в страну иностранцам из-за опасности распространения коронавируса. В страну могут попасть только дипломаты и некоторые категории граждан.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

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