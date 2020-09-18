Число заражений коронавирусом в мире превысило 30 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации сайта, количество заразившихся на 2:00 по московскому времени достигло 30 003 378. Умерли 943 203 пациента, еще 20,39 миллиона человек излечились.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом (6,66 миллиона). На втором месте Индия (5,11 миллиона), за ней Бразилия (4,41 миллиона). В пятерку стран с наибольшим числом заразившихся также входят Россия (1,08 миллиона) и Перу (744 400).

Ранее в Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом». Палата представителей приняла резолюцию, в которой содержится неодобрение «всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19», в том числе такие выражения, как «китайский вирус» и «уханьский вирус».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.