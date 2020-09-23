Подмосковная компания начнет поставлять косметику в Китай, в провинцию Харбин будет отгружено продукции на общую сумму 665 тысяч долларов Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 23 сентября.

Крупный экспортный контракт компания заключила на электронной торговой площадке Epinduo. Выйти на китайскую площадку и разместить там информацию о своей продукции мытищинская компания смогла при содействии областно фонда поддержки ВЭД, говорится в сообщении.

«Для малого и среднего предпринимательства электронные площадки один из самых эффективных инструментов для выхода на экспортные рынки. Фонд ВЭД с начала с этого года на зарубежные электронные торговые площадки вывел порядка 20 подмосковных компаний», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В сентябре прошлого года власти Московской области и китайской провинция Гуандун договорились развивать совместные проекты в области машиностроения, электроники, переработке пищевых товаров и фармацевтике.