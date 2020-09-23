Слоны устроили смертельный поединок на глазах у туристов

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Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР запечатлели на камеру смертельный поединок двух слонов. Запись с животными опубликована на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

На кадрах видно, как на пожилого слона по кличке Мавузо напал его сородич. Затем два крупных животных устроили битву на выживание. Слоны били друг друга бивнями, толкались и сражались хоботами. В результате молодой противник повалил Мавузо на землю. Тот попытался подняться, но оказался слишком слаб.

На помощь Мавузо пришло стадо слонов. Они окружили умирающего собрата и безуспешно пытались его поднять: животное скончалось из-за старости. Спустя несколько дней работники заповедника перенесли его на открытую местность. Стадо слонов вновь собралось возле Мавузо, чтобы проститься. Позже мертвый слон стал пищей для голодных львов.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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