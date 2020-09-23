В Совфеде объяснили тайную инаугурацию Лукашенко

Тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко объясняется страхом перед народом, который протестует против итогов президентских выборов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

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«Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все. (...) Они [избиратели Лукашенко], конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа», — сказал он.

Сенатор полагает, что такой шаг заставит задуматься и сторонников действующего президента.

Ранее в среду в Госдуме спрогнозировали усиление протестных акций из-за инаугурации Лукашенко, которая не освещалась по телевидению и проходила в закрытом режиме.

23 сентября СМИ сообщили о вступлении избранного президента республики в должность. Во время своего выступления Лукашенко заявил, что не может бросить белорусов, «которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу».

После оглашения официальных итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа, в республике продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения честного голосования.

Официальный Минск обвиняет в дестабилизации обстановки в стране силы Запада. Так, по мнению Лукашенко, митингующими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины.

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