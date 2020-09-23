Бизнес-омбудсмен Подмосковья заявил о готовости региона к новым вызовам

Бизнес-сектор Подмосковья подготовился к возможным вызовам, связанных со второй волной пандемии коронавируса, заявил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. Его цитирует РИАМО в среду, 23 сентября.

«В случае второй волны наш подмосковный бизнес гораздо более подготовлен. (...) Очень важно адекватно принять те угрозы, которые преподносит нам время», — сказал Головнев.

Ранее сообщалось, что около 15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили почти 600 миллионов рублей субсидий на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Средства выделены в рамках программы, разработанной Минэкономразвития России.

9 июня министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова сообщила о сохранении мер поддержки бизнеса, которые были введены на фоне пандемии.

В начале апреля губернатор Андрей Воробьев заявил, что различные меры поддержки предпринимателей, обойдутся региональному бюджету в десять миллиардов рублей. Воробьев неоднократно заявлял о важности привлечения новых инвесторов и ценности предпринимательского сектора.