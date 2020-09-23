Вирусолог раскрыл механизм действия революционного природного антибиотика

Открытый российскими учеными революционный природный антибиотик эмерициллипсин А поможет бороться со многими заболеваниями благодаря способности разрушать клеточную стенку бактерий. Механизм его действия телеканалу «Звезда» раскрыл вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, препарат делает микроорганизмы чувствительными к лечению. Это очень важный фактор, поскольку часто бактерии обладают устойчивостью к антибиотикам. Таким образом, эмерициллипсин А можно будет применять как самостоятельное средство или в рамках комплексной терапии болезней, вызванных бактериями и грибками.

«Будем надеяться, что это все действительно так. И это поможет. Звучит очень многообещающе», — добавил Аграновский.

Ранее стало известно об открытии исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других научных учреждений. Они обнаружили универсальный антибиотик, который способен преодолевать лекарственную устойчивость патогенов. Им можно будет обрабатывать поверхностные раны или вводить внутримышечно. Сейчас идет его тестирование и продолжается изучение.