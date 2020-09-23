Любовница Павла Прилучного выложила фото без нижнего белья в мокром платье

Любовница Павла Прилучного, 34-летняя актриса театра и кино Мирослава Карпович, выложила фото без нижнего белья в мокром платье. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Кадр в социальной сети актрисы — часть фотопроекта «Свобода быть собой», идея которого принадлежит режиссеру и продюсеру Сарику Андреасяну. «В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью», — написала Карпович.

Звезда сериала «Папины дочки» также подчеркнула, что все «прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, когда принимаем свою естественную красоту».

О романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным стало известно в конце июня 2020 года. Тогда в социальных сетях звезде «Папиных дочек» писали оскорбления и предрекали несчастливые отношения с артистом.