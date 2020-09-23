В США казнили убившего «колдунью» мужчину

В США казнили мужчину, который считал свою жертву колдуньей. Об этом сообщает Associated Press

Отмечается, что 50-летний Уильям Эммет ЛеКрой (William Emmett LeCroy) был убит с помощью инъекции. В 2001 году он зашел в дом к 30-летней Джоан Ли Тислер (Joann Lee Tiesler), изнасиловал и убил ее с помощью дробовика, после чего перерезал ей горло. Затем он начал искать в доме книги о колдовстве. Вскоре после этого ЛеКроя задержали недалеко от границы — он пытался бежать из страны.

Известно, что ЛеКрой говорил о якобы совершенном со стороны Тислер сексуальном надругательстве над ним. Психиатр, работавший с приговоренным к казни, рассказывал, что путем жестокого убийства преступник пытался снять с себя колдовское заклятие, которое, как он считал, Джоан Ли Тислер на него наложила.

Ранее в штате Индиана казнили мужчину, который похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку более двух десятилетий назад. Он получил смертельную инъекцию 28 августа, после того, как вышестоящий суд отклонил постановление, которое потребовало бы от правительства выписать рецепт на препарат, использованный для казни.

16 июля Верховный суд США постановил применить высшую меру наказания к Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. До этого, 14 июля, прошла первая за 17 лет федеральная казнь в отношении Даниэля Льюиса Ли, признанного виновным в убийстве семьи из трех человек.

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