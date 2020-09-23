Бывший белорусский посол предложил создать общественное движение

Игорь Лещеня, уволенный с поста посла Белоруссии в Словакии, предложил создать широкое общественное движение «Я гражданин». Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

«Вопрос о легитимности новой власти является риторическим для большинства белорусов. То, в какой секретности готовилась инаугурация президента, подтверждает, что и сама власть прекрасно понимает все это. И тем не менее нам нужно разговаривать с этой властью как с реальным и все еще очень сильным оппонентом», — заявил Лещеня.

По мнению бывшего посла, белорусам не хватает зарегистрированного по закону общественного движения, которое могло бы сказать свое веское слово по вопросам судьбы страны. «Мы должны дать диалогу еще один шанс», — отметил дипломат, добавив, что выносит на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения «Я — гражданин».

В середине августа Лещеня поддержал участников протестов в Белоруссии и заявил, что его шокировали истории о пытках и избиениях задержанных. После этого президент Александр Лукашенко отправил его в отставку.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста, которые продолжаются седьмую неделю.