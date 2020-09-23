Российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии пересмотрели

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пересмотрела рекорд по самой низкой температуре в Северном полушарии — он был зафиксирован в Гренландии, а не в России. Об этом говорится на сайте организации.

«Всемирная метеорологическая организация признала температуру −69,6 °C (−93,3 °F), зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 года, самой низкой из когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии», — указывается в сообщении. Новый рекорд был обнаружен «климатическими детективами» при обращении к архивам.

Таким образом, указанная температура в Гренландии превосходит значение −67,8 градуса, зарегистрированное на российских станциях Верхоянск (февраль 1892 г.) и Оймякон (январь 1933 года). Самый низкий в мире температурный рекорд на планете в −89,2 градуса был установлен 21 июля 1983 года высотной метеостанцией Восток в Антарктиде.