Женатого тюремного надзирателя уличили в сексе с заключенной на рабочем месте

Тюремного надзирателя из столицы Шотландии Эдинбурга уличили в сексе с заключенной на рабочем месте. Об этом сообщает The Scottish Sun.

1 мая 33-летнего Пола Долларда (Paul Dollard) заподозрили в интимной связи с 35-летней заключенной, которая ожидала приговора по обвинению в покушении на убийство. Отмечается, что пара занялась сексом в тюрьме, где также работала жена Долларда. После произошедшего обвиняемую перевели в другую тюрьму, а против женатого надзирателя начали расследование.

В результате Долларда уволили. «Это было возмутительно — он обязан был уйти. Доллард поступил невероятно глупо, поставив себя в такое положение. Он разрушил свою карьеру, и винить он может только себя, — заявил его коллега, пожелавший сохранить анонимность. — Поражает еще тот факт, что его жена тоже там работает».

Ранее сообщалось о надзирательнице мужской тюрьмы Пентонвиль, Лондон, которая попала под арест из-за секса с 27-летним насильником Димеком Амуром. Ее коллега стал свидетелем произошедшего и передал информацию в полицию.