Экспериментальный самолет ВВС США залетел в Абхазию по пути в Грузию

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 600 Военно-воздушных сил (ВВС) США замечен в воздушном пространстве Абхазии. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

В публикации говорится, что самолет ВВС США вылетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии в 9:30 по московскому времени. Спустя несколько часов, судя по карте перемещения, он оказался в воздушном пространстве Абхазии, а затем — в Грузии.

Цели полета не раскрываются.

С 2008 года в Абхазии, а также в Южной Осетии базируются российские зенитные ракетные комплексы С-300, которые являются штатным вооружением военных баз России в этих республиках. Они поступили туда после августовской войны того же года. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.