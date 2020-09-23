В Сочи туристка позагорала на могиле и возмутила местных жителей

Туристка отдохнула на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи и возмутила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в сообществе «ДТП и ЧП Сочи» во «ВКонтакте».

Местные жители сфотографировали женщину в купальнике, которая, чтобы позагорать, расположилась на одной из могил двух тысяч советских солдат, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны.

Пользователи сети раскритиковали женщину за ее отношение к памятнику в комментариях под снимком. «Общество, которое мы заслуживаем», «В правоохранительные органы обращайся, тут никто не поможет», «Ничего святого», «О господи!», «Это ненормально!» — писали сочинцы.

Ранее в августе жители Сочи сняли на видео туристку, которая прошлась по улицам с оголенными ягодицами, и возмутились ее поступком. На размещенном ролике видно, как отдыхающая идет по пешеходному переходу в одной футболке и кроссовках и несет шорты в руках.