Россияне отказались от бесплатного автобуса взамен платных дорог для автомобилей

Большинство жителей городов-миллионников не поддержали идею бесплатных автобусов и другого общественного транспорта, если для этого автомобилистам придется платить за поездки на личном авто. Об этом говорится в исследовании портала Superjob.ru, сообщает «Интерфакс».

Больше всего сторонников инициативы оказалось в Петербурге — 35 процентов опрошенных. В Казани «за» высказались 32 процента, в Москве и Новосибирске — по 31 проценту. Меньше всего инициатива понравилась респондентам из Уфы (21 процент), Воронежа (20 процентов), Красноярска и Челябинска (по 19 процентов). В целом в разных городах доля отказавшихся от идеи сделать дороги платными составила от 65 до 81 процента.

Поддержавшие транспортную реформу отмечали, что она поможет улучшить экологическую ситуацию, сократить количество пробок и парковок, увеличить свободную территорию во дворах. Противники идеи говорили о неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, безопасности и комфорте передвижения в нем, нехватке удобных маршрутов. Введение платы за проезд на личной машине некоторые опрошенные расценили как фактор для увеличения социального неравенства. Сами автомобилисты указали, что и так много платят за бензин и пользование автомобилем, тем более в России многие дороги сделаны некачественно.

В опросе приняли участие по 1500 представителей активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга и по тысяче — из других крупных городов. Исследование проводилось с 11 по 22 сентября.

Ранее в Минтрансе сообщили, что рассматривают возможность сделать бесплатным весь городской общественный транспорт к 2035 году и параллельно вести плату за проезд на авто по городу и по дорогам регионального значения.