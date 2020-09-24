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Россиянина задержали за подготовку убийств с «приветом от Чикатило»

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Челябинске на 18-летнего Дениса Куценко возбудили уголовное дело за подготовку к убийству, после его поста во «ВКонтакте» «23.09.2020 — Массовое убийство! [Серийный убийца] Андрей Чикатило шлет вам большой привет». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Куценко «имел умысел на убийство двух и более лиц на территории Ленинского района Челябинска». По версии следствия, после публикации поста молодой человек приобрел «не менее четырех ножей» для убийства, но его умысел «не был доведен до конца», поскольку «сведения о приготовлении к преступлению стали известны правоохранительным органам».

Куценко задержали и поместили в психоневрологическую больницу. Он настаивает, что его пост — пранк, а ножи он купил для кулинарных целей, поскольку учится на повара. На допросе молодой человек заявил, что не хотел никого убивать и не готовился к преступлению. После этого он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Медики сообщили, что Куценко может пробыть в стационаре около трех недель.


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