В Минздраве назвали основные направления для работы по снижению смертности

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные направления работы для снижения смертности в России. Среди них — сохранение здоровья россиян и лечение инфекционных заболеваний. Слова министра приводит ТАСС в четверг, 24 сентября.

«Первое — это все-таки здоровый образ жизни — максимально сохранить здоровье, не допуская небрежного отношения к своему здоровью. Это и прохождение диспансеризации, и своевременное прохождение вакцинации», — сказал глава министерства. Также он отметил необходимость снижения ущерба от вредных привычек и диспансерного наблюдения россиян с хроническими заболеваниями, поскольку неинфекционные заболевания вносят большой вклад в заболеваемость и смертность в стране в целом.

Мурашко подчеркнул, что инфекционные заболевания, их лечение и профилактика в осенне-зимний период относятся к отдельному блоку. «А для категорий, которые переболели, — своевременное обращение за медицинской помощью и получение консультаций, рекомендаций и лечения для профилактики обострения или негативных последствий после перенесенной инфекции», — добавил министр.

Ранее в Росстате сокращение числа жителей объяснили естественной убылью населения. Там указали на демографические проблемы страны, в том числе уменьшение количества женщин репродуктивного возраста, и добавили, что для улучшения ситуации реализуется национальный проект «Демография». По данным Росстата, до 2030 года в России будет наблюдаться естественная убыль населения. При высоком варианте потери будут замещаться за счет миграции.