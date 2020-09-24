Ученые доказали происхождение жизни на Земле путем химических реакций

Ученые доказали, что жизнь на Земле произошла в результате химических реакций. Для этого они создали программу Allchemy и вложили в нее шесть простейших молекул. Уже на третьем этапе синтеза программа продемонстрировала известные аминокислоты и биохимические соединения, которые составляют основу жизни. Об этом пишет журнал Science.

Так, ученые взяли молекулы воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида. Эти вещества, как полагает наука, точно существовали во время образования планеты. Затем исследователи запустили химические механизмы, которые, по их данным, реализовывались в условиях зарождения Земли.

Уже на втором этапе взаимодействия молекулы образовали простейшую аминокислоту — глицин. Затем программа продемонстрировала все ранее известные биотические соединения. Кроме того, она показала и ранее неизвестные маршруты пребиотического синтеза других органических соединений: например, ацетальдегида, яблочной, фумаровой, лимонной и мочевой кислот.