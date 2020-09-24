На МКС отправят горсть русской земли

Командир российского корабля «Союз» Сергей Рыжиков рассказал, что возьмет с собой на МКС Евангелие и горсть русской земли. Об этом Рыжиков рассказал в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Космонавт признался, что в очередной полет снова возьмет с собой самые ценные для него книги в виде бумажных миниатюр — в частности, Евангелие. Также Рыжиков сообщил, что захватит камень с горы Фавор: «Поскольку наш экипаж носит этот позывной». Командир «Союза» рассказал, что отправит на МКС немного земли: «Небольшой пакетик с землей родной, поскольку мы на эмблеме экипажа ее отразили».

Заявление Сергея Рыжикова прозвучало во время пресс-конференции очередного экипажа «Союза», организованной в режиме онлайн на площадке МИА «Россия сегодня».

Запуск «Союза-17» с космодрома Байконур намечен на 14 октября. В экипаж корабля вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

В апреле 2017 года с Международной космической станции вернулся «Союз МС-02», на борту которого находилась частица мощей преподобного Серафима Саровского. Корабль был отправлен на МКС 19 октября 2016 года.