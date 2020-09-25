В Кабардино-Балкарии улучшат водоснабжение четырех сел

Работы по улучшению системы водоснабжение четырех сел Кабардино-Балкарской Республики завершат к декабрю 2020 года. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Улучшение системы обеспечения населения питьевой водой ведется в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Речь идет о четырех селах Баксанского района. На эти работы выделено более 23 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Череповце проведут реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Первый этап работ будет завершен к концу 2020 года.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».