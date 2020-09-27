Британская королевская семья приготовилась «затянуть пояса», поскольку недосчитается десятков миллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Forbes.

Основным источником финансов королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи является так называемый суверенный грант. Он представляет собой фиксированный процент от прибыли «Собственности Короны» (Crown Estate) — организации, которая управляет королевской недвижимостью.

В 2020 году на фоне пандемии чистая прибыль «Собственности Короны», как ожидается, упадет почти на 45 миллионов долларов. Одной из причин стало сокращение количества посетителей королевской недвижимости, например, Виндзорского замка.

Несмотря на сокращение доходов, казначей королевы сэр Майкл Стивенс (Michael Stevens) заверил, что королевская семья не будет просить о дополнительном финансировании.