У британской королевы родится правнук

Букингемский дворец объявил, что принцесса Евгения беременна. Об этом сообщает BBC News.

Ожидается, что ребенок родится в начале следующего года. Он станет девятым правнуком или правнучкой королевы Елизаветы II и займет 11-е место в линии наследования британского престола.

Муж принцессы Евгении и отец ребенка — европейский бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк (Jack Brooksbank). Поскольку он не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у ребенка принцессы Евгении не будет королевских титулов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил принцессе Евгении и Джеку Бруксбэнку свои поздравления.

Jack and I are so excited for early 2021....👶🏻 Фото опубликовано @princesseugenie

30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.