Россиянка бросила пятерых детей ради вечеринки и оказалась в наручниках

В Нижнем Новгороде местная жительница бросила пятерых детей ради вечеринки, при задержании пригрозила откусить нос полицейскому и оказалась в наручниках. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, опубликовавший запись из квартиры.

В квартире находились шестеро детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, старшие наблюдали за младшими. Предположительно, они громко себя вели, так как вызвавшие полицию соседи жаловались на шум. На момент прибытия полицейских в квартире было тихо, уточнил РЕН ТВ.

Полицейским удалось дозвониться до матери детей, она пришла вместе с сестрой и сожителем, снимающим квартиру. Известно, что они второй день праздновали день рождения знакомого. Один из несовершеннолетних оказался племянником женщины, он находился в гостях.

На многодетную россиянку составили протокол, ранее она уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На записи слышно, как во время оформления документа женщина нецензурно описывает себя из-за своего поведения. В следующем кадре, собираясь в отделение, она просит принести ей духи и новые носки. С кем оставят детей и какие меры примут в отношении женщины, телеканал не уточнил.

В декабре 2019 года жительница Волгоградской области оставила своих восьмерых несовершеннолетних детей в однокомнатной квартире пьющей подруги и ушла, не оставив деньги и одежду. Самому младшему ребенку женщины было три месяца, самому старшему — 15 лет. Детей обнаружила сестра хозяйки жилья, она рассказала, что у них не было нормальной одежды по сезону, часть вещей они делили между собой. Кроме того, мать уже бросала их без еды — в таких случаях старшие поили всех водой из-под крана с сахаром.

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