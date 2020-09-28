Политик тайно любовался крокодилом на заседании парламента и оправдался

Японский политик признался, что тайно любовался крокодилом на заседании парламента из-за любви к этим рептилиям. Об этом сообщает SoraNews24.

В мае члена японского парламента Хираи Такуя сфотографировали на заседании парламентского комитета с планшетом в руках. Его взгляд был направлен на экран, показывающий видео про крокодила.

После публикации снимка политику пришлось оправдываться. По его словам, он смотрел на крокодила всего пару секунд. Это оказалось ложью. В действительности он не отрывался от видео около пяти минут. За это время рептилия на видео в его планшете успела доползти до большой змеи и укусила ее.

Спустя четыре месяца после инцидента Такуя принес извинения. «Я сел на свое место, включил планшет, и на нем была реклама с крокодилом, ползущим по полю для гольфа, — объяснил он. — Если бы в ней не было крокодила, я вряд ли стал бы смотреть ее так долго. Видите ли, я люблю крокодилов».

В 2011 году сообщалось, что депутат индонезийского парламента был вынужден оставить свой пост после того, как в прессу попали фотографии, на которых он запечатлен за просмотром порнографии во время пленарного заседания.

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