Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей

Вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова заподозрили в краже драгоценностей знаменитости. Об этом в эфире передачи «Человек и закон» на Первом канале рассказал друг погибшей певец Феликс Царикати. Выпуск опубликован на YouTube.

Отмечается, что недавно 57-летний яхтсмен возобновил работу в Турции, поскольку она служит его единственным источником дохода. Перед отъездом он заявил, что не будет забирать из квартиры жены вещи, а возьмет только рюкзак со своими деньгами — 30 тысячами евро и 10 тысячами долларов.

«Дочь Валентины говорит: там нет никаких денег — наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали», — рассказал Царикати. При этом коллега Фирсова отметила, что поездка яхтсмена была запланированной. В Турции он «лечится морем и работой» и больше не хочет давать интервью, даже если за них обещают семизначные суммы.

17 сентября стало известно, что Легкоступову перед смертью жестоко избили. При этом ее супруг утверждал, что она упала в ванной и поскользнулась. «При таких травмах надо было очень неудачно падать несколько дней подряд», — уточнил адвокат Сергей Жорин.