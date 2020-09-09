В доме Валентины Легкоступовой обнаружили двух мертвых женщин

В одной из квартир дома на Саратовской улице в Москве, в котором жива умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружены тела двух женщин. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в понедельник, 7 сентября, соседи обратились в экстренные службы из-за неприятного запаха из квартиры, где проживала 58-летняя бывшая медсестра и ее больная лежачая 93-летняя мать. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили их мертвыми в захламленной квартире.

По предварительной версии, первой скончалась бывшая медсестра, примерно 12 дней назад. Эксперты предположили, что у нее был сердечный приступ. Как рассказали соседи, женщина фанатично пыталась поддерживать форму и практиковала голодание, поэтому не исключена версия о смерти от истощения. Через два дня от голода и жажды скончалась ее мать. Соседи рассказали, что посторонние к ним не приходили.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподавательница и заслуженная артистка Российской Федерации. В 1987 году записала свою самую знаменитую песню «Ягода-малина».