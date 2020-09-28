Минобороны России запустило спутники в интересах США

Минобороны России запустило три национальных спутника связи системы «Гонец», а также 16 зарубежных коммерческих космических аппаратов, в том числе в интересах компании из США, сообщает NASASpaceflight.com.

Как пишет американский портал, пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 21 космическим аппаратом (из которых пять — российские) с военного космодрома Плесецк состоялся 28 сентября в 11:20 по Гринвичу (14:20 по московскому времени).

Издание отмечает, что в качестве попутной нагрузки были запущены зарубежные коммерческие спутники, в частности четыре спутника автоматической идентификации и сбора данных американской компании Lemur.

NASASpaceflight.com напоминает, что использование Плесецка для запуска российских гражданских и зарубежных спутников потребовало отдельного разрешения премьер-министра России Михаила Мишустина.

В октябре 2018 года Минобороны России разместило на портале госзакупок извещение о проведении закрытого аукциона по покупке до 30 ноября 2019 года 80 аппаратов американской спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании, а не, например, российского «Гонца», из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов.