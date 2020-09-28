Россия призвала страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

Россия призвала все страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, его цитирует РИА Новости.

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«Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе и в плане риторики», — подчеркнул он. По словам представителя МИД, сейчас нужно стремиться к прекращению огня и возвращению за стол переговоров. Руденко считает, что решить конфликт можно только мирным путем.

Накануне, 27 сентября, начались военные действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, из-за которой Азербайджан 30 лет ведет территориальный спор с Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта и обстреле населенных пунктов.

Азербайджан утверждает, что в ходе наступления занял несколько сел и выгодных высот. Нагорный Карабах заявляет, что потерял лишь некоторые позиции, часть из которых уже вернул.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.

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