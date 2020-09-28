Воробьев анонсировал открытие новых производств

До конца года откроются производственный комплекс в Подольске, завод электроники в Дубне, научно-исследовательская лаборатория в Серпухове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

По его словам, привлечение инвесторов в регион является одной из приоритетных задач правительства.

«Для бизнесменов, готовых создавать в области рабочие места, действует комплекс мер поддержки. Кроме того, инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю помощь от правительства области», — говорится в Telegram-канале главы региона.

В августе министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева сообщила, что особая экономическая зона «Дубна» в первом полугодии привлекла инвестпроектов на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей.